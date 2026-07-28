Так почему не пушка истребителя может поставить точку? Не так давно, наблюдая очередное воздушное шоу над местным водохранилищем (а оно, надо сказать, крупнейшее в Евро.
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Так почему не пушка истребителя может поставить точку? Не так давно, наблюдая очередное воздушное шоу над местным водохранилищем (а оно, надо сказать, крупнейшее в Евро.
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