Звинчук: команда "Рыбаря" не исключает новые поездки на Балканы

РЕН ТВ Команда проекта "Рыбарь" не отказывается от идеи вернуться на Балканы и будет дальше работать над документальным кино.
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Может наконец закроют лет на 10-т ь. И правильно сделают. Дураков надо учить.