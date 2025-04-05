В администрации Первомайского района г. Бобруйска каждый четверг проводятся обучающие семинары для лиц, осуществляющих уход за инвалидами 1-й группы либо лицами, достигшими 80-летнего возраста, для опекунов и попечителей с участием сотрудников БГРОЧС, РУП Могилевоблгаз филиал Бобруйское производственное управление (ПУ ´Бобруйскгаз´), Бобруйского ме .