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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Обучающие семинары.

Обучающие семинары.

В администрации Первомайского района г. Бобруйска каждый четверг проводятся обучающие семинары для лиц, осуществляющих уход за инвалидами 1-й группы либо лицами, достигшими 80-летнего возраста, для опекунов и попечителей с участием сотрудников БГРОЧС, РУП Могилевоблгаз филиал Бобруйское производственное управление (ПУ ´Бобруйскгаз´), Бобруйского ме .

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