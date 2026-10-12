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Новости Тамбова

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Цирковая студия "Магическая сила" из Тамбова завоевала пять золотых медалей на всероссийском конкурсе

Цирковая студия "Магическая сила" из Тамбова завоевала пять золотых медалей на всероссийском конкурсе

В Тамбове состоялся всероссийский конкурс хореографического искусства "Энергия танца". Образцовая эстрадно-цирковая студия "Магическая сила" продемонстрировала высокий уровень мастерства, покорив жюри и зрителей.

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