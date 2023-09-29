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Зима будет аномально теплой, кроме одного месяца. Прогноз Гидрометцентра

Зима будет аномально теплой, кроме одного месяца. Прогноз Гидрометцентра

Урал ждет аномальная погода предстоящей зимой. Несмотря на все народные приметы, которые указывают на возможные морозы (красная рябина, поздний листопад), синоптики Гидрометцентра, напротив, предсказывают теплую зиму и начало весны.

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