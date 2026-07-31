ADNOC Unveils New Crude Pricing Mechanism

ADNOC is changing the pricing formula used for its flagship crude grades. The oil giant said Friday it will move away from its ICE Futures Abu Dhabi-based pricing methodology, which prices crude off the Murban futures contract two months ahead of loading, and switch to a prompt-month system built around the Platts Dubai benchmark.
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