III СТОЛЫПИН-ФОРУМ
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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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При содействии уполномоченных по защите прав предпринимателей предпринимателям возвращено 33 млрд. рублей задолженности по госконтрактам

Аппарат Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова принял за 9 месяцев 2023 года 784 жалобы по административной тематике – на 38% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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