Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 723 подписчика

Пашинян решил избавиться от русской военной базы в Гюмри? Что случится потом – разгребать уже не ему

Пашинян решил избавиться от русской военной базы в Гюмри? Что случится потом – разгребать уже не ему

Автор: Фоменко Андрей Армению после парламентских выборов лихорадит – Пашинян ушёл в отставку, но это просто формальный трюк, чтобы потом вернуться с тем же самым лицом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии