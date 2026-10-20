Антифашистские группы могут подключиться к протестам и столкновениям при проведении съезда французской правой партии «Национальное объединение», следует из внутреннего документа госдепа США, 20 октября передает телеканал Fox News.
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