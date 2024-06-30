Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет © РИА Новости .
Пхеньян отправляет военных в Донбасс: Какие корейские части прибудут уже в июле
Комментарии
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Юрий Селиванов
Новость, если не фейк, хорошая. Корейцы смелый народ, но их армии необходим реальный боевой опыт против войск НАТО. Война с НАТО/хохлами как нельзя кстати. Выходит и нам помощь и боевой опыт армии дружественного государства.
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6 час.
Геннадий Бережнов
Генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский спрашивает почему они стоят, а что нам остаётся? Это позор! Об этих мостах и тоннелях говорят уже более 2-х лет. И кто то должен ответить!
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3 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пока только одни домыслы, посмотрим, что будет в реале.
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3 час.
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