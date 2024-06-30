Пхеньян отправляет военных в Донбасс: Какие корейские части прибудут уже в июле

Юрий Селиванов Новость, если не фейк, хорошая. Корейцы смелый народ, но их армии необходим реальный боевой опыт против войск НАТО. Война с НАТО/хохлами как нельзя кстати. Выходит и нам помощь и боевой опыт армии дружественного государства.

Геннадий Бережнов Генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский спрашивает почему они стоят, а что нам остаётся? Это позор! Об этих мостах и тоннелях говорят уже более 2-х лет. И кто то должен ответить!