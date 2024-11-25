Доллар подешевел на фоне новостей о кандидате Трампа в главы Минфина

Курс доллара к корзине мировых валют, включающей евро, швейцарский франк, иену, канадский доллар, фунт стерлингов и шведскую крону, упал на 0,6 процента на фоне новостей о кандидатуре управляющего хедж-фондом Скотта Бессента в министры финансов США в правительстве избранного главой государства Дональда Трампа.