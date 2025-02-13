Политолог Орлов: с маркетплейсов следует убрать товары с символикой сатанизма

Сегодня на российских маркетплейсах без труда можно найти товары с символикой, ассоциирующейся с идеями сатанизма, что противоречит продвижению традиционных ценностей, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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