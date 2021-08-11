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Цинизм и ложь Гозмана просто зашкаливают. Разберём его интервью

Цинизм и ложь Гозмана просто зашкаливают. Разберём его интервью

Злой хомяк Попалось тут на глаза интервью Гозмана каналу RTVI. Интервью было в начале года, когда были ещё митинги в пользу Навального, волнения в Белоруссии и послание Путина.

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Strannik Weid
Не пора ли лишать таких людей гражданства.
Владимир Негода
Русским надо не таджиков с узбеками бояться , о таких вот гозманов с его единоверцами остерегаться !
Владимир Тимофеев
Ну да... Чтобы он оттуда ещё больше лил своё говно на нас. Нет уж, пусть сидит у нас и каждый смачно плюёт на него, и чтобы он до конца своих дней так и жил оплёванным своим народом за свою продажность.
Александр Бурцев
Извините но лично я не считаю его своим народом, мразь конченная
Владимир Тимофеев
Тем ещё хуже для него.
Uri Strukow
Здесь нет его народа.
mark nikitin
Закон ещё такой не вышел. А то что есть в главе 2 конституции, запрещает лишать такого плана господ гражданства (статья конституции 93 года, в районе 60-63)
Strannik Weid
Знаю, а зря не разрешено
mark nikitin
Второй Референдум может решить этот вопрос.
Иван Захава
Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жидо-масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего они избраны, если кто не знает, я объясню, это просто?!
Сергей Маликов
Эту мерзкую, косоглазую мразь давно уже надо поганой метлой гнать не только с экрана, но и из страны!
mark nikitin
Майер Арманов
Интересно почему таких русофобов как Гозман и Сытин не привлекают к уголовной ответственности, а настоящих патриотов России, как Н. Платошкин, Удальцов и Грудинин преследуют по полной?
Леонид Алексеев
Ну, насмешил про патриотов-демагогов пальтоху-грудину-навальнёнка!Достаточно нескольких таких "патриотов",то и врагов не надо,сами справятся в развале России!
Сергей К
Бабки. бабки. Гозман трузит за свои бабки, которые он получает за то, что делает. А есть люди, готовые заплатить. Потому что трусят за свои бабки.
Алексей Буйнов
А он, в принципе, безопасен. Да к тому же тошнотворно неприятен как собачка, лающая и визжащая оттого , что подскользнулась в куче собственного дерьма. Лай, запах неприятный- но не более...
Uri Strukow
Гозман на зарплате в МГУ. Вот и думайте, кого там готовят такие гоцманы.
Сергей К
Ректором МГУ, если не ошибаюсь, является Садовничий. Хороший дядька, математик. Настоящий ученый. Понты не кидает. А Гозман в МГУ скорее потому, что у него есть финансовые и прочие рычаги. И на жизнь и жизнеспособность МГУ он может влиять. А вот почему у него есть финансовые рычаги, и кто их обеспечивает - это другой вопрос. Мафия наша российская. Плюс международные возможности. Ну мафия то интернациональная. Это антипод мировой пролетарской революции. Все примерно также. Но в этом случае люди на бабках сидят. Финансисты, фонды. Олигархи. А где-то и просто ЦРУ.
mark nikitin
mark nikitin
mark nikitin
mark nikitin
Иван Захава
Грудинин патриот?!
Денис
От Гозмана угрозы никакой, там пустая болтовня и он никто, а вот тяжеловесов как Платошкин боятся, поэтому привлекают.
Денис
Одного поля сорняки.
Светлана Снегина
у него бабло в офшорах) он кошелек дяди Зю
mark nikitin
mark nikitin
Леонид Алексеев
"Пакостить своей стране"------Эээ,нет,СВОЕЙ стране исраэлю он не пакостит!Он пакостит только русским,России!Тем более,что нынче власть чересчур лояльна ко всякому отребью типа Гузьмана!Но наш Бог всё-таки наказал это чучело,сделав его косорылым!!
Ольга Заварухина
Если бы не знать , что гозман мужик, то можно принять за королеву Великобритании , в этой "шляпке" ну еж очень похож.
Иван Захава
Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жидо-масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего они избраны, если кто не знает, я объясню, это просто?!
Иван Захава
Гозман мужик?!
Леонид Алексеев
К сожалению и черта не спасёт.Ну,была при царях черта и что?Наняли армию смутьянов-рэволюцыонэров (в основном иудейского происхождения),засыпали деньгами.Эта пидарасня навешала глупому народишку лапши на уши,наобещала золотые горы-народишка и повёлся на бесплатную морковку.Вывернули дружно Россию наизнанку!Народишку потом вместо гор из золота,пули из свинца и всё,всех загнали в стойло!Сейчас,кстати,ситуация очень похожая!!Заинтересованные товарищи(в основном иудейского происхождения) опять баламутят народ на смену власти,глупый народишка опять ведётся на это.Думаю,что скорее всего опять дойдёт дело и до свинцовых пуль!Хождение по кругу...
Владимир Забелин
Гозман - генератор дерьма, вот он и льёт его по любому поводу.
Геннадий Рязанов
В конце концов- есть статья за клевету и унижение народа , сколько можно травиться этой политической зловонной клеветой? На нары пора этого вонючего серуна в общественных местах, или пусть улицы метёт , пока срать где попало не отучится!
mark nikitin
Viktor Myskov
Один глаз смотрит в европу, как бы удрать, другой на Россию, чтобы насрасть.
Иван Захава
Я давно слышал фразу: "Правый глаз на ху...й левый посылает" и только сейчас понял КАК это!
Михаил Абросимов
На старую поганку похож..
Valentina Fortuna
poganka ahidzakova,a gozman muhomor.
Vlad Иванов
Написано: «Ну работа у него такая. Пакостить своей стране.» Что за ерунда! Чем же он напакостил своей то стране? Он живет в чужой стране и пакостит ей. Удивляет только то, что власти этой чужой страны не вышвырнут его вон в его страну!
Владимир Оробей
Ну, как же? Эта жидовская мразота постоянно бьёт себя в грудь и с пафосом заявляет: "Я гражданин этой страны!" Не даром говорят в народе Моисея: родина там, где можно на гоях деньги делать. Далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на фамилии "гусских" миллиардеров. И Гнойзман свой "гешефт" имеет, безнаказанно обсерая русский народ.
Иван Захава
Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жидо-масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего они избраны, если кто не знает, я объясню, это просто?!
Наиль Бакиров
Не верю , что властьимущим был не нужен косоглазый подонок , иначе не прикармливали бы (печальный опыт с Чубайсом) , не удивлюсь , если увижу "это милое личико" в Думе... Потом будут собирать деньги на "Гозманцентр"
mark nikitin
Сидор Нездиймынога
Никак не пойму этот пост! То ли Гозман вредит своей стране, то есть России и ее народу, то ли Гозман недоволен нынешней властью. а точнее, недоволен действиями определенных лиц у власти?
Светлана Снегина
этот сморчок всем и всегда недоволен. даже при СССР. тоже "на баррикады" лез
Борис Осипов
Николай Краснопольский
Сколько можно терпеть этих ..... ?
Лариса Сергеевна
которых из них?))
Котищев
Старая пархатая гнида, отрабатывающая пиндосовские серебрянники.
Юдкевич Сергей
Какому идиоту потребовалось мнение этого дерьма? Забудьте о нем и он сам заткнется.
mark nikitin
Денис
Была бы свобода слова на ТВ, стало бы ясно какой у ¨царя¨ и у других политиков рейтинги, а то ведь в новостях и в телешоу показывают лишь маленький процент путинских лизунов, противоположная позиция под запретом как на Украине. Я не сторонник Гозмана, но тут согласен с ним что ¨царь¨ пустомеля.
Сан Саныч
Старый дешевый прием провокатора: я не сторонник гозмана.., я не поддерживаю навального.., я не поддерживаю либералов... Да ты - личинка гозмана.
Денис
Обоснуй свои фантазии?
mark nikitin
Нет господин Хороший, ты с Гозманом, потому что за Америку, На неё и работаешь - уж не знаю, за деньги или идейно, но очень Америке помогаешь.
Денис
И чем же я помогаю? )))
mark nikitin
А у троллей задача, отделять Путина от народа, навирать на него в три короба, чем либерда (гозманы) занимается до сих пор. Во всех странах где произошли перевороты начинали с Лидера страны, навешивая на него что не было. А потом в этих странах происходили майданы - перевороты и война, без конца и края. А выгодопреабритатели всех этих войн, Англосаксы. Они вывозят из этих стран природные и прочие ресурсы, их обьекты не бомбят, а вокруг идёт война и уничтожают людей. А люди когда-то сдали своего лидера. причём все эти страны жили хорошо и те же люди не испытывали тех трудностей, что пришли с войной.
mark nikitin
mark nikitin
Денис
Он не с народом, он насрал на народ. Этот словесный понос мне неинтересен, ты обоснуй конкретно как я работаю на америку?
Галина Назарова
Петр I говорил: " Не верь КОСОМУ и РЫЖЕМУ"......
Мария
Почему- то все ахеджанутые или косые уроды, или извращенцы, или наркоманы. Нормальных людей там нет. Или три в одном - и то, и другое, и третье. Видимо, это связано с тем, что пороки имеют склонность к комбинированию патологии.
Иван Захава
Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жидо-масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего они избраны, если кто не знает, я объясню, это просто?!
Владимир Ушкал
Этот "великий " и долбанутый жид пусть научится находиться среди цивилизованного мира, надо бриться или подстригаться ибо и Венедиктов распустили как сучки косы да еще Господь сделал смешным КОСОЙ тварью и вякает своей без Родины и Флага стране! кочующий народ требует причёски и бриться а не болтологии как жиды привыкли с ООН вякать " умные" тапочки.
Денис
Автор идиот, враньё надоело, но читает его.))). Что послание презика фантастически пустое, то он прав, он кроме своей ”стабильности“ никаких слов не знает.)))
Сан Саныч
Ты откуда взялось, чудо зашифрованное? Зашифрованное, да еще и такое-же брехливое, как и гозман. Личинка его?
Денис
Видать ты тоже идиот ”стабильный“, подлизываешь ему и какашками кидаешься как баба недотраханная.)))
Сан Саныч
Брезгливость вызываешь, недоделок зашифрованный
Денис
Лети тогда на навальное дерьмо как навозная муха, не будет брезгливости.
dizu dizu
Слушай ты, не нравится Россия беги в Африку и продолжай врать там. Ты не политик , ты циник . Тебе делать нечего в России.
Briz Bazelik
Меньше нужно, обращать внимания на этого "ушибленного" и ему подобных, но с другой стороны, - кому-то нужны РЕЙТИНГИ и "вонь несусветная"!?! А народ у нас разный, - кого-то от ИХ ВИДА "воротит", а кого-то "хлебом не корми" - только-бы в ИХ "словесный понос" окунуться. А вообще-то, пора-бы кончать с ЭТОЙ циничной и "продажной сворой" - ОСТОЧЕРТЕЛИ они всем и "до беды" не далеко! Отправить всех в страны с "родственными душами" без права возврата!!!

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