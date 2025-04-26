Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли возможности логистики в селе Горналь Курской области, они не могут осуществить ни подвоз, ни ротацию, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
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