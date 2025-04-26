ВСУ полностью потеряли возможности логистики в Горнале

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли возможности логистики в селе Горналь Курской области, они не могут осуществить ни подвоз, ни ротацию, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов.