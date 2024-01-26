Ельцин заявлял Клинтону, что РФ «должна первой вступить в НАТО»

Экс-президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в Ново-Огарево в январе 1994 года заявил, что РФ в случае расширения Североатлантического альянса должна первой присоединиться к НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии