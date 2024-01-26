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Ельцин заявлял Клинтону, что РФ «должна первой вступить в НАТО»

Ельцин заявлял Клинтону, что РФ «должна первой вступить в НАТО»

Экс-президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в Ново-Огарево в январе 1994 года заявил, что РФ в случае расширения Североатлантического альянса должна первой присоединиться к НАТО.

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