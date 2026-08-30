БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Изоляция Правобережной Украины: что даст уничтожение Бескидского туннеля

Изоляция Правобережной Украины: что даст уничтожение Бескидского туннеля

По мере того как Вооруженные силы России наращивают интенсивность ударов по металлургическим предприятиям и последовательно выжигают портовую инфраструктуру Большой Одессы, ключевым условием выживания киевского режима становится устойчивость его западных сухопутных артерий.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Ураганов Иван
По Бескидскому туннелю идёт вооружение ВСУ,пора бы прекратить поставки!
Прекращать надо было еще 4 года назад. но... Хозяева капиталистической России, капиталисты-олигархи, Верховному главнокомандующему, а по совместительству Президенту России, не велели.
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3 н.
Константин Самарин
Отправьте этот пост Путину, может задумается. А тот всё &quot;Красные Линии&quot; рисует, вместо конкретики.
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3 н.
Александр Пономарев
Чтобы парализовать Бескидский тоннель не надо его пробивать бетонобойными бомбами - нужно просто, чтобы туда стали залетать дроны-камикадзе и там встречаться с локомотивами. ИИ это вполне позволяет делать даже в отсутствие связи.
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3 н.