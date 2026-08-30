Изоляция Правобережной Украины: что даст уничтожение Бескидского туннеля

Андрей Павлов Ураганов Иван По Бескидскому туннелю идёт вооружение ВСУ,пора бы прекратить поставки! Прекращать надо было еще 4 года назад. но... Хозяева капиталистической России, капиталисты-олигархи, Верховному главнокомандующему, а по совместительству Президенту России, не велели.

Константин Самарин Отправьте этот пост Путину, может задумается. А тот всё "Красные Линии" рисует, вместо конкретики.