По мере того как Вооруженные силы России наращивают интенсивность ударов по металлургическим предприятиям и последовательно выжигают портовую инфраструктуру Большой Одессы, ключевым условием выживания киевского режима становится устойчивость его западных сухопутных артерий.
Изоляция Правобережной Украины: что даст уничтожение Бескидского туннеля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
Ураганов Иван
По Бескидскому туннелю идёт вооружение ВСУ,пора бы прекратить поставки!
Прекращать надо было еще 4 года назад. но... Хозяева капиталистической России, капиталисты-олигархи, Верховному главнокомандующему, а по совместительству Президенту России, не велели.
Ответить
3 н.
Константин Самарин
Отправьте этот пост Путину, может задумается. А тот всё "Красные Линии" рисует, вместо конкретики.
Ответить
3 н.
Александр Пономарев
Чтобы парализовать Бескидский тоннель не надо его пробивать бетонобойными бомбами - нужно просто, чтобы туда стали залетать дроны-камикадзе и там встречаться с локомотивами. ИИ это вполне позволяет делать даже в отсутствие связи.
Ответить
3 н.
Свежие комментарии