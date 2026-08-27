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Курские новости

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Курские учителя пройдут курс «Искусственный интеллект в работе учителя»

Курские учителя пройдут курс «Искусственный интеллект в работе учителя»

Программа рассчитана на педагогов Курской области и включает 36 академических часов. Учителя освоят использование нейросетей для составления заданий и создания презентаций, а также научатся проверять контент на наличие ошибок.

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