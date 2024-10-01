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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барак Обама о Дикембе Мутомбо: «Его деятельность изменила то, как спортсмены видят свое влияние за пределами площадки»

Прославленный центровой НБА умер в понедельник в возрасте 58 лет. «Дикембе Мутомбо был невероятным баскетболистом – одним из лучших по блок-шотам и одним из лучших специалистов по защите всех времен.

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