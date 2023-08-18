Страна и люди

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Простой, немного забавный и абсолютно безобидный тест на адекватность: вопрос "Чей Крым?"

Простой, немного забавный и абсолютно безобидный тест на адекватность: вопрос "Чей Крым?"

Задавать имеет смысл в ту минуту, как собеседник в заполошном угаре начинает клясть последними словами Путина, Россию с её самой неправильной в мире историей и чудовищно неправильным населением, которое категорически не желает следовать примеру своих наиболее достойных представителей в его лице, дружным хором отвечающих на этот роковой вопрос: "Украины!", автоматически твердя вслед за этим бандеровскую речёвку "Слава Украине, героям слава!" и всеми прочими способами демонстрировать свою прогрессивность, толерантность и приверженность демократическим западным ценностям.

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