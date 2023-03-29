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В Астраханской области вошел в эксплуатацию сухогруз нижегородской постройки

В Астраханской области вошел в эксплуатацию сухогруз нижегородской постройки

Первый рейс судно сделает из Астрахани в Иран. На площадке астраханского судостроительного завода «Лотос» состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию сухогруза «Николай Орлов», построенного на нижегородском ССЗ «Красное Сормово».

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