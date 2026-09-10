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Царьград

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26 человек стали очевидцами великого Чуда. Перед ними предстал Сам Господь

26 человек стали очевидцами великого Чуда. Перед ними предстал Сам Господь

Сам Господь предстал перед людьми. Великое Чудо видели сразу 26 человек.Великое Чудо предстало жителям России 80 лет назад.

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