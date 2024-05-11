ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 882 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Империи
    Эксклюзив, гонорар за мою крамольную мысль перечислять на адрес почты по e-mail. Надо разослать премьерам и президент...Военный атташе Ит...
  • Сергей Андросов
    Дебилы воздух продают.Киев пригласил Ва...
  • Сергей Иванов
    Этому таджику только на ишаке можно ездить и то по аулу. Тварь блядь!Водитель утонувше...

Корреспондент «Известий» показал последствия ночного обстрела Белгородской области

Корреспондент «Известий» показал последствия ночного обстрела Белгородской области

Один из прилетов украинской армии пришелся на поселок Дубовое Белгородской области, в результате посечено укрытие, в домах выбиты стекла, а местный магазин превратился в груду бетонных блоков, 11 мая поделился увиденным корреспондент «Известий».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх