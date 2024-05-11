Корреспондент «Известий» показал последствия ночного обстрела Белгородской области

Один из прилетов украинской армии пришелся на поселок Дубовое Белгородской области, в результате посечено укрытие, в домах выбиты стекла, а местный магазин превратился в груду бетонных блоков, 11 мая поделился увиденным корреспондент «Известий».
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