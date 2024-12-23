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Петербургский дневник

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В Петербурге задержали банду распространителей запрещенных веществ

В Петербурге задержали банду распространителей запрещенных веществ

Задержанные входили в штат трех магазинов по продаже наркотиков Полицейские Петербурга пресекли деятельность группы распространителей запрещенных веществ, сообщает 23 декабря пресс-служба регионального Главка МВД РФ.

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