В Петербурге задержали банду распространителей запрещенных веществ

Задержанные входили в штат трех магазинов по продаже наркотиков Полицейские Петербурга пресекли деятельность группы распространителей запрещенных веществ, сообщает 23 декабря пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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