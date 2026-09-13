Около 115 человек спасли с пропавшего индонезийского судна

Один человек с пропавшего без вести во время шторма индонезийского судна погиб. Об этом сообщило издание Bisnis, ссылаясь на представителя портового оператора Pelindo Дани Рахмата.
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