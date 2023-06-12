smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Маловато будет, почему не 25 или не 30 стратегов? Разве мало целей на УкРуине?МК: Сразу десять ...
  • саша дмитренко
    а то  совковое  общество  было не кастовое!Что для нас лучше...
  • Юрий Вершинин
    Я уж думал, что айфончик Димон поумнел со временем. Оказывается, как был идиотом, так им и остался.«Мигрантов на рук...

Президент Ирана запланировал визит на Кубу

Президент Ирана запланировал визит на Кубу

Официальный визит на Кубу запланировал президент Исламской Республики Иран Эбрагим Раиси на 14 июня, заявило министерство иностранных дел Кубы 11 июня, сообщает Prensa Latina.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх