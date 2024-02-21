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Свежие комментарии

Водитель петербургского адвоката лежит в больнице с отёком мозга после нападения киллера

Также у него открытая внутричерепная рана головы, которая может привести к необратимым последствиям. Водитель петербургского адвоката оказался прикован к больничной койке после нападения киллера у гимназии на Выборгском шоссе.

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