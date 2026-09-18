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Число пострадавших в ДТП с двумя маршрутками в Новороссийске выросло до 14

Число пострадавших при столкновении двух маршрутных такси в Новороссийске возросло до 14. Об этом сообщили 18 сентября в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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