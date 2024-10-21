Эксперт рассказала, как аферисты могут получить ваши данные через общественный Wi-Fi

Такие точки расположены в кафе и торговых центрах Иногда у человека возникают ситуации, когда необходимо использовать общественные точки Wi-Fi (в кафе, аэропорту, ТЦ), но многие при этом забывают о возможных опасностях, предупредила в интервью РИАМО руководитель команды информационной безопасности «Почты Mail» Ксения Кокорева.