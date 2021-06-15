Россияне хотели бы получать пенсию 45—60 тысяч рублей

Россияне для комфортной жизни на пенсии хотели бы получать в среднем 70 тысяч рублей. Опрос показал, что 44% респондентам хватило бы 45–50 тысяч рублей в месяц.
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