Аэропорт Тамбова: Временные ограничения рейсов ради безопасности полетов

В аэропорту Тамбова временно приостановлены прием и отправка рейсов. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что мера введена с 1:05 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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