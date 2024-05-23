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Врач рассказал, как оградить ребенка от ротавируса

Врач рассказал, как оградить ребенка от ротавируса

Ротавирус — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний у детей. О том, как оно протекает, какие может иметь последствия и в каких ситуациях возрастает риск заражения, «Известиям» 23 мая рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», к.

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