Врач рассказал, как оградить ребенка от ротавируса

Ротавирус — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний у детей. О том, как оно протекает, какие может иметь последствия и в каких ситуациях возрастает риск заражения, «Известиям» 23 мая рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», к.
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