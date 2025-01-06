Алиев потребовал наказать виновных по делу о крушении самолета в Актау

Баку требует наказать виновных в крушении самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с членами семей погибшего экипажа и выжившими бортпроводниками.
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