КИЕВ, 10 января, ФедералПресс. Супруга главаря киевского режима Владимира Зеленского Елена вызвала гневную реакцию пользователей социальной сети X после того, как прокомментировала удар России по Запорожской области.
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