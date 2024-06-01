Профессор Шкребко: лосиное молоко оказалось эффективно при лечении рака

Коровье молоко — ценный источник белка, кальция, витаминов и других полезных для человека веществ. Хотя оно наиболее распространено, люди также могут употреблять молоко коз, овец, лошадей, ослов, оленей и лосей.
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