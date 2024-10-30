Европейская страна заявила о готовности стать посредником в украинском конфликте

Глава национального совета Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что страна могла бы сыграть роль посредника в переговорах по украинскому конфликту, но опасается, что Россия не воспримет республику как нейтральную сторону в том числе из-за санкций.
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