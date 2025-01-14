Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 14 января сообщил о новых фактах применения Киевом отравляющих веществ по мере освобождения территории от украинских боевиков.
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