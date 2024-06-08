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Чечен депутаты хиҗабны тыярга теләгән Даванковка җавабын әйтте

<p>Делимханов Даванковка Россиядә хатын-кызлар өчен кием дресс-кодын аңлатырга вәгъдә итте.</p> <p>Дәүләт Думасы вице-спикеры Владислав Даванков яулыкның православ хатын-кызлары, ә хиҗабның мөселман хатын-кызлары киеменең алыштыргысыз атрибуты булуын белергә тиеш.

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