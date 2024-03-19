Полковник назвал особенности приводящего ВСУ в ужас российского оружия

Полковник Матвийчук: российские авиабомбы могут атаковать самые защищенные цели Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал особенности российских авиационных бомб, которые по словам отставного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Кривоноса, приводят украинских военных в ужас.
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