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Татар-информ

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В Менделеевске после реставрации открылся краеведческий музей в Конторе Ушковых

В Менделеевске после реставрации открылся краеведческий музей в Конторе Ушковых

В Менделеевске завершилась реставрация Конторы Ушковых – объекта культурного наследия. Теперь здесь разместится краеведческий музей, экспозиции которого посвящены истории Бондюжского завода, быту заводского поселка и пребыванию Дмитрия Менделеева.

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