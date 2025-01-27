НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Xiaomi успела поставить клиентам 150 000 электромобилей SU7 Представленный около г...

Xiaomi успела поставить клиентам 150 000 электромобилей SU7 Представленный около г...

Xiaomi успела поставить клиентам 150 000 электромобилей SU7Представленный около года назад электромобиль Xiaomi SU7 начал поставляться в конце марта прошлого года, компания рассчитывала наладить выпуск 150 000 машин в год на своём первом предприятии в Пекине, и этой цели она достигла досрочно, поскольку недавно основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) сообщил о превышении поставками рубежа в 150 000 электромобилей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх