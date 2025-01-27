Xiaomi успела поставить клиентам 150 000 электромобилей SU7 Представленный около г...

Xiaomi успела поставить клиентам 150 000 электромобилей SU7Представленный около года назад электромобиль Xiaomi SU7 начал поставляться в конце марта прошлого года, компания рассчитывала наладить выпуск 150 000 машин в год на своём первом предприятии в Пекине, и этой цели она достигла досрочно, поскольку недавно основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) сообщил о превышении поставками рубежа в 150 000 электромобилей.