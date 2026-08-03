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Путин поздравил онколога Каприна с юбилеем, отметив его вклад в медицину

Путин поздравил онколога Каприна с юбилеем, отметив его вклад в медицину

Президент РФ Владимир Путин поздравил генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России, академика РАН и РАО Андрея Каприна с 60-летним юбилеем, назвав его выдающимся ученым и светилом медицинской науки.

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