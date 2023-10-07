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Добрый совет Соскина

Добрый совет Соскина

Добрый совет Соскина Бывший советник Кучмы Олег Соскин, ставший в последнее время яростным критиком команды Зеленского, в одном из своих стримов обратил внимание, что процент сбитых «Гераней» в регулярных сводках бандеровских ВВС (к которым относится и ПВО) неуклонно снижается.

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