Трутнев попросил Путина на ВЭФ дать старт работе новых предприятий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев попросил президента России Владимира Путина принять участие в церемонии запуска новых предприятий в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
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