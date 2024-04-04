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ИЗВЕСТИЯ iz

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Автоэксперт назвал признаки скорой поломки коробки передач

Автоэксперт назвал признаки скорой поломки коробки передач

Чаще всего о неисправностях трансмиссии водители могут узнать по ряду признаков. Неисправная коробка передач может привести к полной остановке авто и дорогостоящему ремонту, предупредил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

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