Автоэксперт назвал признаки скорой поломки коробки передач

Чаще всего о неисправностях трансмиссии водители могут узнать по ряду признаков. Неисправная коробка передач может привести к полной остановке авто и дорогостоящему ремонту, предупредил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии