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Ксения Бородина оправдалась за свой внезапный отъезд из России

Ксения Бородина оправдалась за свой внезапный отъезд из России

Сегодня ведущая Ксения Бородина внезапно покинула Россию. Она отправилась с семьей в отпуск в Дубай. Однако информацию о том, что телеведущая уезжает из страны во время напряженной политической обстановки, ее подписчики восприняли неоднозначно.

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