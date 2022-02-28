Ксения Бородина оправдалась за свой внезапный отъезд из России

Сегодня ведущая Ксения Бородина внезапно покинула Россию. Она отправилась с семьей в отпуск в Дубай. Однако информацию о том, что телеведущая уезжает из страны во время напряженной политической обстановки, ее подписчики восприняли неоднозначно.