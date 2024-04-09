Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования обрушения моста в Смоленской области

Александр Бастрыкин поручил смоленским коллегам доложить о ходе расследования Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, которое возбуждено после обрушения моста в Вязьме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии