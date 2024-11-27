Правнучка летчика Чкалова скрылась за границей после «совершения преступления»

Дарья Богданова* заочно арестована. Правнучка знаменитого летчика-испытателя Валерия Чкалова, Дарья Богданова*, скрылась за пределами страны после того, как против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к терроризму.
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