28.11.2024 в Бобруйском ЦСМС были проведены мероприятия в рамках ´недели нулевого травматизма´Комиссией по охране труда при участии заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома Марины Золотовой было проведено обследование помещений, рабочих мест, оборудования на предмет соответствия требованиям .