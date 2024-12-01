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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Мероприятия в рамках ´недели нулевого травматизма´.

Мероприятия в рамках ´недели нулевого травматизма´.

28.11.2024 в Бобруйском ЦСМС были проведены мероприятия в рамках ´недели нулевого травматизма´Комиссией по охране труда при участии заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома Марины Золотовой было проведено обследование помещений, рабочих мест, оборудования на предмет соответствия требованиям  .

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