Ученые: посещение одиноких близких поможет им прожить дольше

Исследователи из Университета Глазго нарисовали довольно удручающую картину. Они предполагают, что нечастые социальные контакты с друзьями и семьей в сочетании с общим чувством одиночества и изоляции могут нести более высокий риск смерти, сообщает The Mirror.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии