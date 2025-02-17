Сенатор от Кентукки призвал Маска проверить золотой резерв США в Форт-Ноксе

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем аккаунте в соцсети X предложил бизнесмену и главе нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илону Маску проверить хранилище золотого запаса США на военной базе Форт-Нокс.
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